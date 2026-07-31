La medida fue oficializada mediante el Decreto 689/2026, que modifica la reglamentación de la Ley Nacional de Tránsito y establece un nuevo modelo para la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). Entre los principales cambios se encuentra la posibilidad de que talleres mecánicos y empresas privadas con capacidad técnica puedan realizar las inspecciones, siempre que se inscriban en el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos.

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Hasta ahora, las verificaciones debían efectuarse exclusivamente en plantas habilitadas por las jurisdicciones correspondientes. Con la nueva normativa, el Ejecutivo busca generar mayor competencia, ampliar la cobertura territorial y facilitar el acceso de los conductores al trámite.

La reforma también modifica la frecuencia de los controles. Los vehículos particulares de hasta diez años de antigüedad deberán realizar la revisión cada dos años, mientras que aquellos con más de una década continuarán con controles anuales. En el caso del transporte de pasajeros y de carga, la inspección seguirá siendo semestral.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires ratificó que no adherirá al nuevo esquema impulsado por el Gobierno nacional. Desde el Ministerio de Transporte bonaerense sostienen que la VTV actual constituye una herramienta fundamental para la seguridad vial y consideran que flexibilizar los controles podría generar riesgos e irregularidades.

De esta manera, en General Pueyrredon las verificaciones continuarán realizándose bajo el esquema actual.

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