La fuerte intervención del organismo se da en el marco de la cuarta etapa del programa monetario y cambiario, implementado desde enero, y representa uno de los principales datos de la política económica del Gobierno de Javier Milei.

Ads



Durante las últimas jornadas, el BCRA mantuvo una marcada presencia compradora. En una de las operaciones más recientes adquirió US$345 millones, lo que permitió que el acumulado anual superara la barrera de los US$13.000 millones.



El ritmo de compras también se reflejó durante julio. Según los últimos datos disponibles, la autoridad monetaria llegó a acumular US$2.116 millones durante el mes y US$13.281 millones en el año.



La política de compras busca fortalecer las reservas internacionales y darle mayor respaldo al esquema cambiario. El resultado obtenido hasta ahora se encuentra, además, dentro del rango de acumulación previsto por el equipo económico para todo 2026, estimado entre US$10.000 y US$17.000 millones.



El desempeño del BCRA también fue destacado recientemente por la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien señaló que Argentina acumuló alrededor de US$13.000 millones en reservas desde comienzos del año y consideró que el país presenta actualmente una posición externa más sólida.



La funcionaria respaldó además la continuidad de la estrategia de acumulación de divisas y destacó la mejora de distintos indicadores macroeconómicos, aunque advirtió sobre los desafíos que todavía enfrenta la economía argentina.



Con más de US$13.000 millones comprados en lo que va del año, el Gobierno logró superar el piso de la meta de acumulación de reservas prevista para 2026. El desafío será mantener este ritmo durante los próximos meses sin generar una presión excesiva sobre el tipo de cambio ni afectar el equilibrio monetario.

Ads

Ads