El presidente Javier Milei rechazó que la administración estadounidense encabezada por Donald Trump haya concretado un rescate financiero a la Argentina, al calificar como “deshonesto” ese planteo. Según explicó, el desembolso de USD 2500 millones representó menos del 5% del esquema económico global de USD 70.000 millones impulsado por su gestión.

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En materia financiera, el mandatario sostuvo que el Gobierno logró contener una corrida de USD 41.000 millones, a la que definió como inédita en la historia macroeconómica local. En ese sentido, remarcó que el esquema de emisión cero quedó consolidado a mediados de 2024 tras el saneamiento del balance del Banco Central de la República Argentina, y señaló que, si bien se registraron episodios de deflación mayorista, la evolución del índice de precios al consumidor muestra una desaceleración progresiva.

Durante la entrevista, Milei también se refirió a la exhibición de una bandera sobre la soberanía de las Islas Malvinas por parte de jugadores de la selección argentina tras un partido frente a Inglaterra en la Copa del Mundo. El jefe de Estado advirtió sobre los riesgos de vincular cuestiones deportivas con disputas geopolíticas y subrayó que la vía diplomática es el único canal válido para sostener el reclamo.

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Por último, ratificó su respaldo a Manuel Adorni en el marco de causas judiciales en curso y mencionó el reciente encuentro mantenido en la Casa Rosada con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en el que se abordaron aspectos vinculados a la evolución del programa económico.

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