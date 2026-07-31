Un tornado provocó severos daños materiales en establecimientos rurales y viviendas de la localidad santafesina de San Genaro, ubicada a unos 100 kilómetros de Rosario, en el marco del frente de tormentas que atraviesa el centro del país. El fenómeno, registrado durante las últimas horas, presentó ráfagas que superaron los 100 km/h y generó la voladura de techos y afectaciones en infraestructura, aunque no se reportaron personas heridas.

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De acuerdo con los primeros relevamientos realizados por autoridades locales, el impacto se concentró principalmente en zonas rurales, donde se registraron destrozos en galpones, viviendas y estructuras productivas.

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigentes alertas por severidad climática en distintas regiones del país. En ese sentido, rige un nivel naranja para sectores de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y otros cuatro distritos, donde se prevén tormentas localmente intensas con precipitaciones acumuladas de entre 40 y 80 milímetros, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

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Asimismo, se encuentra vigente una alerta amarilla para áreas de Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero y La Pampa, donde se esperan fenómenos de menor intensidad relativa pero con capacidad de generar complicaciones.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que el avance de una masa de aire frío intensificará las precipitaciones hacia la franja costera durante la noche del viernes y la madrugada del sábado. En ese marco, los organismos de emergencia recomendaron limitar la circulación en rutas y evitar la exposición al aire libre ante posibles anegamientos y condiciones adversas.

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