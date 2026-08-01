Cierran de manera preventiva la Garganta del Diablo por 40 días ante crecidas del Iguazú
La decisión incluye el retiro de pasarelas para evitar daños por crecidas previstas ante El Niño. El parque seguirá operativo en otros circuitos mientras se monitorea la evolución hidrológica regional.
La Administración de Parques Nacionales (APN) y la concesionaria Iguazú Argentina S.A. dispusieron el cierre preventivo del acceso al salto Garganta del Diablo por 40 días a partir del 3 de agosto en el Parque Nacional Iguazú, Misiones, mediante el desmonte integral de pasarelas y barandas metálicas.
La medida operativa -de carácter inédito- contempla el retiro y resguardo de la infraestructura para evitar daños estructurales ante eventuales crecidas extraordinarias del río Iguazú, como las registradas en octubre de 2023.
La decisión se fundamenta en informes meteorológicos e hidrológicos que anticipan la consolidación del fenómeno El Niño en la región, con proyecciones de precipitaciones intensas y aumentos significativos del caudal durante la primavera y el verano. En ese contexto, también se considera la posible apertura de compuertas en represas hidroeléctricas ubicadas en la cuenca alta del río.
Pese a la suspensión temporal del principal atractivo, el Parque Nacional Iguazú mantendrá su funcionamiento habitual en el resto de los circuitos turísticos, incluidos los paseos Superior e Inferior, el Tren Ecológico de la Selva y el Sendero Macuco.
En paralelo, el Gobierno de Misiones conformó un comité de crisis para monitorear la evolución de los ríos Paraná y Uruguay y coordinar medidas preventivas en las localidades ribereñas.