La Administración de Parques Nacionales (APN) y la concesionaria Iguazú Argentina S.A. dispusieron el cierre preventivo del acceso al salto Garganta del Diablo por 40 días a partir del 3 de agosto en el Parque Nacional Iguazú, Misiones, mediante el desmonte integral de pasarelas y barandas metálicas.

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La medida operativa -de carácter inédito- contempla el retiro y resguardo de la infraestructura para evitar daños estructurales ante eventuales crecidas extraordinarias del río Iguazú, como las registradas en octubre de 2023.

La decisión se fundamenta en informes meteorológicos e hidrológicos que anticipan la consolidación del fenómeno El Niño en la región, con proyecciones de precipitaciones intensas y aumentos significativos del caudal durante la primavera y el verano. En ese contexto, también se considera la posible apertura de compuertas en represas hidroeléctricas ubicadas en la cuenca alta del río.

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Pese a la suspensión temporal del principal atractivo, el Parque Nacional Iguazú mantendrá su funcionamiento habitual en el resto de los circuitos turísticos, incluidos los paseos Superior e Inferior, el Tren Ecológico de la Selva y el Sendero Macuco.

En paralelo, el Gobierno de Misiones conformó un comité de crisis para monitorear la evolución de los ríos Paraná y Uruguay y coordinar medidas preventivas en las localidades ribereñas.

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