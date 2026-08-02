Los parásitos resistentes se están convirtiendo en un problema cada vez más importante para la ganadería. Se trata de organismos que ya no son eliminados por los antiparasitarios que durante años fueron efectivos, lo que dificulta su control y provoca pérdidas económicas para los productores.

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Entre los más comunes se encuentran las garrapatas, los ácaros que causan la sarna bovina y las larvas de moscas que producen heridas en los animales. Además de afectar su bienestar, estos parásitos reducen la producción de carne y leche, dañan los cueros y pueden transmitir enfermedades.

Especialistas de Boehringer Ingelheim explicaron que la resistencia aparece cuando se utiliza el mismo antiparasitario una y otra vez. Con el tiempo, algunos parásitos sobreviven al tratamiento, se reproducen y hacen que el producto pierda eficacia.

Para evitar que el problema siga creciendo, los especialistas recomiendan consultar al veterinario antes de aplicar un tratamiento, alternar los principios activos de los medicamentos y controlar periódicamente si los productos siguen siendo efectivos.

También señalaron que el cambio climático y las variaciones en las condiciones ambientales pueden favorecer la expansión de estos parásitos, por lo que consideran fundamental reforzar la prevención y el monitoreo de los rodeos.

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Según los expertos, la mejor estrategia es combinar distintas medidas de control y no depender siempre del mismo medicamento. De esa manera, se busca proteger la salud de los animales, mantener la productividad de los establecimientos y evitar que la resistencia continúe avanzando.

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