La controversia había surgido días atrás, cuando compartió en sus redes sociales una publicación de Mía Khalifa que calificaba a los jugadores de la Selección Argentina como "perlas". El gesto fue cuestionado por miles de usuarios, lo que llevó a la cantante a aclarar que se trató de un error.

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Con el estadio colmado y un público que combinó los característicos looks del Lux Tour con camisetas de la Selección Argentina, Rosalía abrió el espectáculo con una puesta en escena teatral. Una gran caja blanca con la inscripción "Frágil" se abrió para revelar a la artista, que interpretó "Sexo, Violencia y Llantas" como primera canción de la noche.

Tras recibir una ovación y el clásico canto de "Olé, olé, olé, Rosi, Rosi", la cantante tomó la palabra.

"Madre mía, qué lío el otro día. Estaba ahí scrolleando, sin mirar mucho, y rápido le di un reposteo. Tremenda cagada fue", reconoció entre risas y aplausos.

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Luego recordó su primera visita al país, durante el Lollapalooza 2019, y destacó el papel que tuvo el público argentino en su crecimiento artístico.

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"¿Cómo podría tener un sentimiento negativo hacia el lugar que me ha llevado adonde estoy hoy? Mi amor por Argentina y por este país sigue igual, intacto desde el primer día", expresó, provocando una nueva ovación.

El espectáculo recorrió cuatro actos con una fuerte impronta teatral y un repertorio que mezcló canciones de su nuevo trabajo con éxitos como "SAOKO", "LA FAMA", "BIZCOCHITO", "DESPECHÁ" y "La Perla".

Uno de los momentos más destacados de la noche fue el "confesionario", segmento en el que invitó al escenario a Ángela Torres. La actriz y cantante compartió una experiencia sobre una relación sentimental que, según contó, la hizo "perder su muchosidad", una palabra que utiliza para definir aquello que hace auténtica a una persona. El relato despertó la empatía del público y una reacción espontánea de Rosalía, que calificó al protagonista de la historia como "qué boludo", desatando risas y aplausos.

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Con un cierre festivo y emotivo, la española selló su reconciliación con el público argentino, que respondió con una ovación y dejó en claro que la polémica quedó, al menos por una noche, fuera del escenario.

Fuente: Teleshow