El presidente Javier Milei confirmó que ya definió quién será su compañero de fórmula para las próximas elecciones, aunque aclaró que no revelará su identidad por el momento.

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"Tengo definido mi compañero de fórmula para el año que viene, pero prefiero reservarme el nombre por el momento", afirmó el mandatario al ser consultado sobre la conformación de la fórmula presidencial de La Libertad Avanza. Si bien evitó dar pistas sobre el elegido, sostuvo que no considera apropiado hacer pública la decisión en esta etapa del calendario político.

La confirmación llega en medio del fuerte distanciamiento entre Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, lo que alimentó las especulaciones sobre quién ocupará ese lugar en la boleta oficialista para los próximos comicios. Sin embargo, el Presidente evitó referirse a posibles nombres o criterios utilizados para la elección.

También ratificó su intención de buscar un nuevo mandato y aseguró que esa posibilidad "va a surgir naturalmente" si su administración continúa mostrando resultados. En ese sentido, defendió el rumbo económico de su gestión y destacó el superávit fiscal, la desaceleración de la inflación, la salida del cepo cambiario, la recomposición de reservas y la recuperación de la actividad económica como los principales logros de su gobierno.

Además, Milei volvió a cuestionar el sistema de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), al sostener que representan un gasto innecesario para el Estado y que deberían ser eliminadas. Según expresó, el oficialismo insistirá con ese proyecto en el Congreso, donde también buscará avanzar con una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para impedir que futuros gobiernos puedan emitir dinero para financiar el déficit fiscal y fortalecer la autonomía de la entidad.

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Por último, el jefe de Estado reconoció que aún hay sectores de la población que no perciben mejoras en sus ingresos, aunque aseguró que revertir los problemas económicos acumulados durante décadas demandará tiempo. Aun así, se mostró confiado en que los resultados de su administración serán el principal respaldo para buscar la reelección y continuar con el programa de reformas impulsado por su gestión.

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