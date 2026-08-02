El Ministerio de Desregulación, encabezado por Federico Sturzenegger, trabaja en un proyecto que buscará respaldar por ley parte de las modificaciones que habían sido impulsadas mediante decretos y que luego fueron rechazadas por el Congreso. Además, se estudian nuevos cambios en distintas dependencias estatales.

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El plan también contempla continuar con la reducción de personal mediante la no renovación de contratos, retiros voluntarios y procesos de reestructuración.

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De acuerdo con datos oficiales, entre diciembre de 2023 y mayo de 2026 el Estado redujo su planta en más de 71.000 puestos de trabajo, equivalente al 14,1% del total.

Desde la Casa Rosada sostienen que el objetivo es mantener el equilibrio fiscal y generar las condiciones para avanzar, más adelante, con una reforma tributaria que reduzca impuestos sin comprometer las cuentas públicas. No obstante, algunos organismos advierten que nuevos recortes podrían afectar el funcionamiento de áreas operativas.

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