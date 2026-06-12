El fiscal Gerardo Pollicita evalúa ampliar la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni, tras la presentación de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, en un proceso que se desarrolla en la Justicia federal y que podría extender el período bajo análisis.

Ads

Según fuentes judiciales, la fiscalía ya cuenta con la declaración pública de bienes de Adorni y de su esposa Bettina Angeletti, aunque aún aguarda el acceso a los informes reservados. El objetivo es revisar en detalle los montos declarados, su origen y las fechas correspondientes para determinar si corresponde ampliar el objeto de la investigación.

Hasta el momento, el análisis se centró en los movimientos financieros y patrimoniales desde que el funcionario asumió en el cargo. Sin embargo, si las explicaciones brindadas remiten a períodos anteriores, el fiscal podría extender el alcance temporal de la causa y solicitar nuevas medidas de prueba.

Puede interesarte

Para el análisis de la documentación, la fiscalía cuenta con la colaboración de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI), unidad especializada en investigaciones económicas y financieras del Ministerio Público.

En su declaración jurada correspondiente a 2025, Adorni informó un patrimonio cercano a los 945 millones de pesos. En una entrevista televisiva, sostuvo que su crecimiento patrimonial se vinculó a una inversión inicial de 200.000 dólares en criptomonedas, que habría alcanzado un valor de 500.000 dólares.

Ads

En cuanto a sus bienes, declaró deudas por más de 317.000 pesos y cerca de 188.000 dólares, además de propiedades como una vivienda en el country Indio Cuá y un departamento con cochera ubicado en Miró 500.

Puede interesarte

En paralelo, el fiscal Guillermo Marijuan solicitó la declaración jurada patrimonial del diputado bonaerense Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, para incorporarla a una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Según trascendió, el legislador presentó una nueva rectificación en la que informó cambios en la valuación de su vivienda en City Bell, la existencia de cinco cuentas bancarias por un total de 2.000.000 de pesos y la incorporación de una herencia.

Además de esta causa, el juez Ariel Lijo investiga a Manuel Adorni en otros expedientes. Uno de ellos analiza su vínculo con el periodista Marcelo Grandío, mientras que otro se centra en la relación entre la consultora de coaching ontológico de su esposa y empresas contratistas del Estado.

Ads

Con información de Infobae