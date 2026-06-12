La intensa niebla que cubrió el Área Metropolitana de Buenos Aires provocó complicaciones en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y afectó un total de 22 vuelos entre servicios demorados, cancelados y desviados.

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De acuerdo con la información difundida por fuentes aeroportuarias, 14 vuelos registraron demoras, seis fueron cancelados y otros dos debieron ser derivados a aeropuertos alternativos debido a las dificultades operativas generadas por la escasa visibilidad.

Las condiciones meteorológicas obligaron a aplicar procedimientos especiales de seguridad para los aterrizajes y despegues. En algunos momentos, la visibilidad descendió a niveles mínimos, lo que dificultó las maniobras y provocó modificaciones en la programación habitual de las compañías aéreas.

Los vuelos desviados fueron derivados a otras terminales aéreas mientras que varias aeronaves permanecieron en espera hasta que las condiciones permitieron operar con seguridad. Las cancelaciones afectaron principalmente a pasajeros que tenían previsto viajar durante las primeras horas de la jornada.

Especialistas explicaron que, ante escenarios de niebla intensa, el aeropuerto debe operar bajo protocolos específicos que exigen mayores márgenes de seguridad para las aproximaciones y aterrizajes. En esos casos, la decisión final sobre la operación queda en manos de los comandantes de cada aeronave, de acuerdo con las condiciones meteorológicas existentes.

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Las complicaciones impactaron tanto en vuelos nacionales como internacionales y generaron reprogramaciones que afectaron a cientos de pasajeros. Con el correr de las horas, las condiciones comenzaron a mejorar y la actividad aérea fue recuperando gradualmente su normalidad.

Ante este tipo de fenómenos, las aerolíneas recomendaron a los viajeros consultar previamente el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto, ya que las operaciones pueden modificarse en función de la evolución del clima.

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