El Gobierno nacional enfrentará este lunes el primer paro docente desde la entrada en vigencia de la reforma laboral que declaró a la educación básica como servicio esencial.

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La medida de fuerza fue convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) para este lunes, coincidiendo con el reinicio de las clases tras el receso invernal en varias provincias del país. Se espera que numerosas escuelas públicas vean afectada su actividad durante la jornada.

Desde el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, sostuvieron que el paro podría vulnerar la normativa vigente. La Ley 27.802 establece que, en los servicios considerados esenciales o de importancia trascendental, debe garantizarse una cobertura mínima del 75% ante conflictos colectivos de trabajo. Entre esos servicios se encuentra la educación inicial, primaria, secundaria y especial.

Si bien la declaración de esencialidad fue cuestionada judicialmente por la Unión Docentes Argentinos (UDA), el Gobierno apeló el fallo que suspendía su aplicación y la norma continúa vigente hasta que exista una resolución definitiva.

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Frente a este escenario, la Casa Rosada confirmó que realizará inspecciones en establecimientos educativos de todo el país para verificar el nivel de funcionamiento durante la jornada de protesta. En caso de detectar incumplimientos, iniciará actuaciones administrativas contra las organizaciones sindicales.

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Fuentes oficiales señalaron que el procedimiento contempla un proceso sancionatorio que podría comenzar con multas económicas. Además, recordaron antecedentes recientes, como la sanción aplicada al sindicato ferroviario La Fraternidad por incumplir una conciliación obligatoria.

En paralelo, Pettovello convocó de urgencia al Consejo Federal de Educación para coordinar acciones con los ministros provinciales del área. Tras la reunión virtual, la funcionaria informó que se acordó articular inspecciones y garantizar la continuidad del dictado de clases durante el paro.

CTERA ratificó la huelga en reclamo de la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, una recomposición salarial y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). El gremio sostiene que el salario mínimo del sector permanece en torno a los $500.000 y reclama una actualización.

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Por su parte, el Gobierno reiteró que la fijación de los salarios docentes corresponde a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de empleadores, y remarcó que la administración nacional no participa de las negociaciones paritarias del sector.

Fuente: Infobae