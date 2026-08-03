Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en La Nación + con Luis Majul, en la que el mandatario argentino defendió sus recientes expresiones contra el jefe de Estado brasileño y sostuvo que no tiene intención de retractarse. “No es inocente”, insistió Milei al referirse a Lula, al tiempo que justificó sus críticas asegurando que actúa como “un cruzado de las ideas de la libertad”.

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"Es ladrón, es un corrupto. Fue condenado. Estuvo preso, con lo cual es cierto lo de presidiario. Lo liberaron por una falla administrativa, no por ser inocente. Por lo tanto, es ladrón y es un corrupto”, afirmó el presidente.

Los dichos se producen apenas días después de la crisis diplomática generada por la participación de Milei en un acto político en Brasil junto a Flavio Bolsonaro, donde también había cuestionado con dureza al gobierno brasileño. Aquellas expresiones derivaron en una fuerte reacción de Brasilia, que convocó a consultas a su embajador en Buenos Aires y exigió explicaciones formales a la representación argentina.

La confrontación entre ambos mandatarios está latente desde el inicio de la gestión libertaria, donde las diferencias ideológicas entre Milei y Lula marcaron la relación bilateral. Sin embargo, en las últimas semanas el conflicto escaló, con acusaciones cruzadas, cuestionamientos públicos y una creciente preocupación por el impacto que esta disputa podría tener en el vínculo político y diplomático entre las dos principales economías del Mercosur.

Las nuevas declaraciones de Milei vuelven a colocar a la política exterior argentina en el centro del debate. Mientras el Gobierno sostiene que se trata de una defensa de principios ideológicos, la oposición y diversos analistas advierten sobre los riesgos de profundizar un enfrentamiento con uno de los principales socios del país.

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