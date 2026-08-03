Un brutal crimen conmociona a la ciudad de Resistencia. Matías Julián Álvarez Guardia, de 29 años, murió tras recibir un puntazo en el tórax durante una violenta pelea con su pareja. La mujer fue aprehendida por la policía y quedó imputada por el homicidio.

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El ataque se produjo el domingo en una vivienda ubicada sobre la calle Donovan al 1400. Tras la agresión con un arma blanca, la víctima fue trasladada de urgencia por un amigo al Hospital Julio C. Perrando. Aunque ingresó directo al quirófano, los profesionales médicos no lograron salvarlo: falleció horas después a causa de un shock hipovolémico provocado por un paro cardiorrespiratorio.

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En medio del dolor, la hermana de Álvarez Guardia volcó su angustia en las redes sociales con un fuerte pedido de justicia e imprecaciones hacia la detenida. "Sabías muy bien dónde apuñalarlo para que no sobreviviera. Destruiste una familia, pero me voy a encargar de que no salgas nunca más de la cárcel", publicó en un desgarrador mensaje.

La Justicia local lleva adelante las pericias correspondientes para esclarecer la mecánica del hecho y definir la situación procesal de la imputada.

Fuente: TN

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