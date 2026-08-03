La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) profundizó este lunes sus reclamos al Gobierno nacional durante el paro docente que afecta a los niveles inicial, primario y secundario en todo el país. La medida fue convocada inicialmente por 24 horas, aunque algunas agrupaciones resolvieron extenderla hasta el martes 4 de agosto.

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Durante el acto central realizado en Plaza de Mayo, la secretaria general de la organización, Sonia Alesso, denunció una “grave crisis presupuestaria” y acusó al Ejecutivo de negarse a abrir una instancia de diálogo con los trabajadores de la educación. Los cuestionamientos estuvieron dirigidos principalmente al Ministerio de Capital Humano y a la Secretaría de Educación.

Alesso aseguró que los maestros reciben “salarios de hambre”, están endeudados y no logran llegar a fin de mes porque sus ingresos permanecen congelados. En ese marco, exigió la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente para discutir una actualización del piso salarial y advirtió que, de mantenerse esta situación, la Argentina podría quedarse sin maestros.

Entre los principales pedidos también aparecen la restitución inmediata del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), una nueva Ley de Financiamiento Educativo y mayores recursos para infraestructura, comedores escolares, becas, conectividad y programas socioeducativos. CTERA también rechazó posibles reformas jubilatorias y reclamó la defensa de las cajas previsionales provinciales.

La dirigente gremial sostuvo, además, que el escenario actual es más grave que el atravesado durante la década de 1990 y aseguró que la Nación volvió a desligarse del financiamiento escolar. También afirmó que el Gobierno no construyó ninguna escuela durante su gestión y cuestionó la falta de inversión en el área.

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Otro punto de conflicto es la declaración de la educación como servicio esencial. El Ministerio de Capital Humano recordó que la legislación vigente obliga a garantizar al menos el 75% de la prestación habitual durante una huelga y advirtió que podría aplicar sanciones en caso de incumplimiento. Desde CTERA rechazaron esa disposición y acusaron al Gobierno de intentar limitar el derecho a paro mediante amenazas y multas.

Finalmente, el gremio ratificó su oposición al proyecto de Ley de Libertad Educativa, al considerar que pone en riesgo la gratuidad, los derechos laborales y la responsabilidad del Estado de garantizar el acceso a la educación pública.

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