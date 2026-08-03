Pasajeros de un vuelo procedente de República Dominicana denunciaron que sus equipajes fueron abiertos y saqueados antes de ser entregados en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El episodio ocurrió durante la madrugada del sábado y fue difundido mediante videos publicados en las redes sociales.

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El hecho involucró al vuelo DM 3260 de la aerolínea Arajet, que cubrió el trayecto entre Santo Domingo y Buenos Aires. La aeronave aterrizó a las 3.29 y los viajeros debieron esperar más de una hora frente a las cintas hasta que comenzaron a aparecer las valijas.

Al recibirlas, varios pasajeros detectaron cierres rotos, bolsos revueltos, cajas vacías y pertenencias que no les correspondían. Algunas de las personas habían iniciado su recorrido en Punta Cana, Miami y Nueva York, antes de realizar la conexión en la capital dominicana.

Lara, una de las damnificadas, registró la situación y compartió las imágenes en Instagram. Al revisar sus pertenencias, descubrió que le habían robado un par de zapatillas, una campera y un perfume, cuyo valor estimó en unos 600 dólares.

Según explicó, la demora en la entrega generó sospechas entre los viajeros, quienes comenzaron a abrir los equipajes antes de atravesar el sector de Aduana. El video se viralizó rápidamente y acumuló cerca de 50 mil “me gusta” y casi 7.000 comentarios.

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Al menos diez afectados se comunicaron con Arajet para presentar sus reclamos. La compañía contactó a Lara a través de las redes sociales, le pidió disculpas y aseguró que se encontraba a disposición para analizar su caso.

Desde la Policía de Seguridad Aeroportuaria señalaron que hasta el mediodía del lunes no habían recibido denuncias formales vinculadas con el episodio. Fuentes de Aeropuertos Argentina indicaron, por su parte, que los equipajes habrían llegado abiertos desde la bodega del avión.

Los pasajeros esperan ahora una respuesta que permita determinar en qué momento fueron manipuladas las valijas y cómo serán compensados por las pertenencias sustraídas.

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