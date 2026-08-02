Con el final de las vacaciones de invierno, la Legislatura de la provincia de Buenos Aires volverá a la actividad con una agenda cargada de iniciativas que quedaron postergadas durante la primera mitad del año. Si bien esta semana no habrá sesiones en el recinto, tanto la Cámara de Diputados como el Senado reanudarán el trabajo en comisiones para comenzar a destrabar proyectos considerados prioritarios.

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En Diputados, las reuniones comenzarán el martes con la comisión de Juventud, presidida por Eva Limone, mientras que el jueves será el turno de Industria y Minería, encabezada por Martín Endere, y de Mujer, presidida por Ayelén Rasquetti.

En el Senado, en tanto, el martes se reunirá la comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Técnica, a cargo de Laura Clark, y el jueves lo hará Trabajo y Legislación Social, presidida por María Rosa Martínez.

El reinicio de la actividad encuentra a la Legislatura con un importante volumen de expedientes pendientes. Durante el primer semestre, el ritmo parlamentario fue reducido debido a la demora en la conformación de las comisiones y a la escasa cantidad de sesiones realizadas, lo que postergó el tratamiento de numerosos proyectos.

Uno de los principales ejes que comenzará a discutirse será la reforma del sistema electoral de cara a las elecciones de 2027. Entre las iniciativas aparecen proyectos de la oposición para implementar la Boleta Única de Papel y una propuesta elaborada por la Junta Electoral bonaerense para modificar los plazos del calendario electoral. La intención expresada desde la comisión de Reforma Política del Senado es que las nuevas reglas queden definidas antes de fin de año.

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La agenda parlamentaria también incluirá el tratamiento de los pliegos para cubrir las vacantes existentes en la Suprema Corte de Justicia bonaerense, además de distintas iniciativas enviadas por el gobernador Axel Kicillof que aún esperan avanzar en el proceso legislativo.

Otro de los temas que volverá a escena será la posibilidad de modificar la ley que limita las reelecciones indefinidas de los intendentes. La iniciativa genera posiciones encontradas tanto dentro del oficialismo como entre los distintos bloques opositores, por lo que se anticipa como uno de los debates políticos más relevantes de los próximos meses.

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