Una investigación administrativa realizada por la Municipalidad de General Madariaga determinó que seis operadores del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) utilizaban los equipos destinados a la vigilancia de las cámaras de seguridad para ingresar a una plataforma de juegos online mientras cumplían funciones.

Ads

Puede interesarte

A partir de la resolución firmada por el intendente Carlos Esteban Santoro, los agentes fueron suspendidos por 15 días sin goce de sueldo, luego de que el sumario comprobara la utilización indebida de las computadoras del área de Seguridad.

La investigación se apoyó en informes técnicos elaborados por el área de Informática y en registros de las cámaras internas del centro de monitoreo, que permitieron acreditar que los empleados accedían a videojuegos desde el navegador de internet durante su jornada laboral.

En el expediente, la conducta fue encuadrada dentro de las faltas previstas por la Ley 14.656, Estatuto del Empleado Municipal, por "inconducta notoria" y "quebrantamiento de las prohibiciones" inherentes al cargo.

El dictamen de la Junta de Disciplina sostuvo que la actitud de los operadores constituyó una "injuria laboral grave", al descuidar una tarea esencial para la prevención de delitos, accidentes y emergencias, comprometiendo el correcto funcionamiento del sistema de seguridad y la protección de los vecinos.

Ads

Durante el proceso administrativo se respetó el derecho de defensa de los trabajadores. Algunos de los involucrados reconocieron los hechos y solicitaron una sanción menor, aunque finalmente la Junta resolvió por unanimidad aplicar la suspensión. Además de los 15 días sin goce de haberes, los agentes perderán el presentismo, mientras que el expediente remarca que, por la gravedad de la falta, la conducta incluso podría haber derivado en una cesantía o despido.

Ads