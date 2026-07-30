La estrategia contempla la conformación de estructuras territoriales en distintas provincias y la ampliación de la presencia del movimiento fuera de la provincia de Buenos Aires. La actividad será este 1 de agosto en Entre Rios, donde se desarrollará el foro “Axel es la esperanza”. Además se espera que se expliquen algunos lineamientos del proyecto nacional que podría encabezar Axel Kicillof de cara al 2027.

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Según referentes del espacio, el MDF avanza en la organización de encuentros, plenarios y mesas de trabajo en diferentes distritos del país, con el propósito de sumar dirigentes políticos, sindicatos, organizaciones sociales y sectores productivos. La iniciativa busca consolidar una red federal que permita proyectar el armado político de Kicillof en el escenario nacional.

Desde su lanzamiento, el Movimiento Derecho al Futuro se presentó como una corriente interna del peronismo con identidad propia, orientada a debatir propuestas vinculadas al desarrollo económico, la producción, el empleo, la infraestructura y el rol del Estado. El espacio reúne a intendentes, legisladores, dirigentes sindicales y referentes territoriales que respaldan la conducción política del mandatario bonaerense.

En ese marco, la expansión hacia otras provincias aparece como uno de los principales desafíos de la organización. La intención es generar representación en cada distrito y fortalecer una estructura capaz de participar activamente en la discusión política nacional de cara a los próximos años.

La consolidación del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) también responde a la intención de articular una oposición con alcance federal frente a las políticas impulsadas por la administración de Milei.

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Axel Kicillof sostuvo en reiteradas oportunidades que el ajuste económico aplicado por el Gobierno nacional afecta especialmente a las provincias y municipios, y plantea la necesidad de construir una alternativa política con eje en la producción y el desarrollo.

La estrategia de despliegue federal incluye la creación de nuevas mesas de trabajo temáticas y la incorporación de referentes provinciales que compartan los lineamientos del espacio. Desde el MDF aseguran que el objetivo es construir una propuesta programática capaz de representar a distintos sectores sociales y productivos del país.

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