La ciudad de Tandil será sede el 22 de agosto de la 29ª edición del Rower Hombre de Piedra, la prueba de duatlón de mayor trayectoria en el continente americano, organizada por ISSports y Atletas de Piedra, con fiscalización de la Federación Argentina de Triatlón y con inscripciones ya abiertas.

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La presentación oficial del evento se realizó en el Hotel Libertador con la participación del intendente Miguel Lunghi (padre), funcionarios municipales y representantes de las entidades organizadoras, entre ellos Hernán Ibañez (ISSports) y Roberto Lucas (Atletas de Piedra). En ese marco, el atleta local Mateo Bustos Pecaut fue distinguido como Embajador del certamen, junto a referentes históricos como Bárbara Buenahora, Gabriel Guaragna, Yanina Minaglia y Pablo Bien.

El circuito mantendrá sus dos distancias tradicionales: la Larga Distancia, con 8 kilómetros de pedestrismo, 50 kilómetros de ciclismo y 6 kilómetros finales a pie, y la modalidad Sprint, con 3 kilómetros iniciales, 20 kilómetros en bicicleta y 3 kilómetros finales de pedestrismo. Ambas categorías estarán habilitadas para bicicletas de ruta y mountain bike.

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Como novedad, esta edición incorporará la modalidad de relevos de dos participantes para ambas distancias, donde un integrante completará los tramos pedestres y el otro el segmento de ciclismo.

La competencia integrará el calendario oficial del Campeonato Argentino de Duatlón Sin Drafting. Todos los participantes que finalicen el recorrido recibirán la medalla finisher, mientras que en la Larga Distancia se entregará además una remera alusiva y trofeos para los cinco primeros puestos de la clasificación general y por categorías.

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