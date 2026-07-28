El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó el cierre definitivo del convenio que mantenía con la Nación para la liquidación y el pago de subsidios al transporte público automotor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La medida quedó establecida a través del Decreto 875/2026, publicado en el Boletín Oficial bonaerense.

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El acuerdo, vigente desde fines de 2018, había sido creado en el marco del Consenso Fiscal y establecía que el entonces Ministerio de Transporte de la Nación calculaba las compensaciones tarifarias y los beneficios por gasoil a precio diferencial para las empresas de transporte, mientras que la Provincia se encargaba de transferir esos recursos a las prestatarias.

Con el paso de los años, el convenio fue prorrogado en diez oportunidades y permaneció vigente hasta el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, el Ejecutivo bonaerense resolvió avanzar con un esquema propio luego de la creación del Régimen de Compensaciones Tarifarias para el Transporte Automotor de Pasajeros del AMBA, implementado mediante el Decreto 3231/25.

A partir de ese nuevo sistema, la Provincia asumió de manera directa la administración de los subsidios destinados a las líneas de transporte de jurisdicción provincial y municipal, por lo que el mecanismo de cooperación con la Nación dejó de tener vigencia.

El acta de cierre, firmada el 7 de marzo de 2026, establece que ambas administraciones dieron por cumplidas las obligaciones asumidas durante la ejecución del convenio y declararon finalizada la relación institucional en ese aspecto.

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El decreto lleva las firmas del gobernador Axel Kicillof, del ministro de Transporte Martín Marinucci, del ministro de Economía Pablo López y del ministro de Gobierno Carlos Bianco.

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