Una seguidilla de tres robos a viviendas registrados en apenas 16 días encendió la preocupación entre los vecinos del barrio Las Lomas de San Isidro, quienes decidieron reforzar las medidas de seguridad ante la reiteración de los hechos delictivos.

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El episodio más grave ocurrió el 29 de junio en una casa ubicada sobre la calle Chubut al 1700. Cuatro delincuentes encapuchados irrumpieron mientras un grupo de personas de entre 80 y 93 años compartía una cena. Los asaltantes maniataron a las víctimas y amenazaron a la dueña de la vivienda con cortarle un dedo para obligarla a entregar dólares.

Según la investigación, los ladrones permanecieron cerca de una hora dentro de la propiedad y escaparon con un importante botín compuesto por un reloj Rolex, un reloj Cartier, tres anillos, un iPhone, dinero en efectivo, un cuadro, un arma de colección y otros objetos de valor, aunque no encontraron el dinero en moneda extranjera que buscaban.

El segundo robo ocurrió el 10 de julio en una vivienda ubicada sobre la avenida Márquez al 1900. Durante el asalto, la propietaria sufrió una crisis nerviosa y un repartidor de una farmacia que llegaba al domicilio también fue interceptado por los delincuentes, quienes le robaron el teléfono celular y dinero en efectivo.

El tercer hecho se registró la semana pasada en una casa situada en la zona de Diego Palma e Isabel La Católica. En esa oportunidad, el dueño de la vivienda sufrió un corte en la frente y debió ser atendido en el Hospital Central de San Isidro, donde recibió el alta tras las curaciones. La investigación quedó a cargo de la fiscal Carolina Asprella.

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Desde el municipio, encabezado por Ramón Lanús, sostienen que San Isidro redujo los robos entre 2023 y 2025, aunque la reciente sucesión de hechos motivó la llegada de un nuevo secretario de Seguridad, el general de brigada retirado Jorge Berredo, quien asumió con el objetivo de reforzar las políticas de prevención en el distrito.

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