El hecho ocurrió el sábado pasado, cuando la menor fue trasladada al Hospital Municipal de Villa Gesell con un presunto cuadro de broncoaspiración. Ingresó sin signos vitales y, pese a las maniobras de reanimación realizadas por el personal médico durante unos 40 minutos, falleció.

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El informe forense descartó lesiones compatibles con violencia, tanto recientes como de antigua data. Sin embargo, el fiscal Juan Pablo Calderón ordenó nuevas medidas para esclarecer las circunstancias del caso y dispuso que el cuerpo no fuera entregado a la familia mientras avanza la investigación.

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En el expediente quedaron bajo investigación la madre de la niña, de 42 años, y su actual pareja, de 53, quienes fueron notificados del inicio de las actuaciones judiciales. Además, se dispuso una medida de resguardo para el hermano de la víctima, de 4 años, quien permanece bajo la intervención del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

La investigación también contempla los antecedentes de la madre, quien años atrás había sido investigada por la muerte de dos de sus hijos en Mar del Plata. En 2018 fue absuelta, junto a quien era su esposo, por falta de pruebas en una causa vinculada al fallecimiento de una bebé de 11 meses. Durante ese proceso también se conoció la muerte de otra hija de seis meses en 2013; en ambos casos, los informes médicos atribuyeron los decesos a complicaciones respiratorias.

Mientras tanto, la Fiscalía ordenó pericias socioambientales y evaluaciones psicológicas sobre el entorno familiar. Paralelamente, un Juzgado de Familia deberá definir quién quedará a cargo del niño de 4 años, mientras la DDI de Dolores continúa con las diligencias para determinar cómo ocurrió la muerte de la menor.

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Fuente: NA

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