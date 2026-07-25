El Balneario Reta, en el partido de Tres Arroyos, será sede este domingo 26 de la 3ª Fiesta de la Empanada, que comenzará a las 11:00 en el anfiteatro ubicado en la intersección de avenida Stella Maris y calle 48, con entrada libre y gratuita, en una propuesta pensada para disfrutar durante el receso invernal.

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La jornada contará con una variada oferta gastronómica a cargo de cocineros e instituciones locales, que incluirá desde empanadas tradicionales hasta opciones de osobuco, cerdo a la barbacoa y alternativas vegetarianas. Además, el evento se complementará con presentaciones de peñas folklóricas, música en vivo y una feria de artesanos y emprendedores del distrito.

Para garantizar el desarrollo de las actividades ante posibles condiciones climáticas adversas, la organización dispondrá de una carpa estructural de grandes dimensiones que permitirá resguardar al público.

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La iniciativa es organizada por la Asociación Cooperadora de la Escuela de Educación Secundaria Nº5 con el acompañamiento de la Delegación Municipal. En ese marco, la directora Clara Dolcetti y el delegado Daniel Civetta destacaron que el objetivo principal es recaudar fondos para la construcción de un espacio cerrado propio para la institución educativa.

Asimismo, subrayaron que la propuesta apunta a promover el turismo en la región, poniendo en valor los atractivos naturales y balnearios del distrito como Claromecó, Orense y Dunamar.

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