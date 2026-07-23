El gobierno de la provincia de Buenos Aires volvió a cuestionar la política vial de la administración de Javier Milei tras el acuerdo firmado entre la Nación y Santa Fe para transferir la gestión de la Ruta Nacional A012. En ese contexto, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, reclamó que se concrete el traspaso de la Autopista Presidente Perón.

Ads

A través de un mensaje publicado en la red social X, el funcionario sostuvo que la obra "estaba a punto de finalizarse" y acusó al Gobierno nacional de haberla paralizado. "Una vez más reiteramos el pedido de traspaso a la PBA de la Autopista Presidente Perón", escribió. Además, afirmó que la traza beneficiará a 12 millones de bonaerenses y atraviesa 12 municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Puede interesarte

El reclamo se produjo luego de que el Gobierno nacional firmara con Santa Fe el primer convenio para delegar en una provincia las tareas de reparación y mantenimiento de una ruta nacional. El acuerdo, suscripto por el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el gobernador Maximiliano Pullaro, otorga a Santa Fe la administración de la Ruta Nacional A012 por un plazo de 20 años, aunque la titularidad continuará en manos del Estado nacional.

La posibilidad de celebrar este tipo de convenios fue habilitada por el decreto 253, que permite a las provincias asumir la administración, conservación y mantenimiento de rutas nacionales dentro de sus jurisdicciones, siempre que presenten un plan de obras y financiamiento aprobado por la Secretaría de Transporte.

El reclamo de Katopodis se suma a una serie de diferencias entre el Gobierno nacional y la administración de Axel Kicillof en materia de infraestructura. Meses atrás, la Nación excluyó a Aubasa del proceso de licitación de corredores viales nacionales al considerar que la empresa estatal no cumplía con los requisitos técnicos establecidos en los pliegos.

Ads

Desde la Provincia rechazaron esa decisión y sostuvieron que respondió a motivos políticos. En paralelo, el gobierno bonaerense amplió el presupuesto de la Dirección de Vialidad provincial en casi $48.752 millones, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para avanzar con obras de conectividad y seguridad vial en rutas provinciales.

Fuente: TN

Ads