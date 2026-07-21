Una mujer de 70 años residente en General Madariaga fue víctima de una estafa virtual ejecutada mediante la suplantación de identidad del actor estadounidense Kevin Costner. La maniobra se extendió durante varios meses y concluyó con la transferencia de más de $3.600.000 a una cuenta de una billetera virtual.

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El contacto inicial se produjo en 2025 a través de la plataforma TikTok, mediante un perfil que utilizaba el nombre e imagen del protagonista de Danza con lobos. Luego de la baja de esa cuenta, el interlocutor persuadió a la víctima para continuar la comunicación en la aplicación de mensajería Zangi, donde consolidó el vínculo.

En ese contexto, el estafador le ofreció la compra de una membresía exclusiva de un supuesto Club Fan y llegó a proponerle la venta de su vivienda con la promesa de adquirirle una propiedad en Santa Marta, California. Si bien la mujer rechazó desprenderse de su casa, concretó tres transferencias entre el 19 y el 21 de mayo por un total de $3.621.712,35 hacia una cuenta de la fintech Ualá.

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La sospecha se dilató debido al envío de una credencial digital apócrifa. Sin embargo, tras advertir comentarios de otros usuarios y detectar inconsistencias en la localización de la cuenta -radicada en Argentina-, la damnificada radicó la denuncia ante la Justicia.

La causa fue caratulada como “estafa” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°8 Descentralizada de General Madariaga, conducida por el fiscal Walter Mércuri. La investigación se centra en rastrear la trazabilidad del dinero y determinar la identidad de los titulares de la cuenta receptora.

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El caso se suma a otros antecedentes recientes de ciberestafas mediante suplantación de figuras internacionales, como el registrado en 2025 con el uso de la imagen de George Clooney, donde una víctima fue despojada de USD 15.000 mediante herramientas de inteligencia artificial.

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