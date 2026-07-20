El Gobierno de la provincia de Buenos Aires entregó 126 escrituras y 95 boletos de compraventa a familias de San Nicolás, en una nueva jornada destinada a avanzar en la regularización dominial y garantizar la seguridad jurídica sobre las viviendas.

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El acto se llevó a cabo en el Teatro Municipal Rafael de Aguiar y fue encabezado por autoridades del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a través de la Subsecretaría de Hábitat, junto al intendente Santiago Passaglia. La entrega se realizó en el marco de la Ley 24.374 de Regularización Dominial y del Plan Familia Propietaria.

Durante la actividad, el director de Acciones Escriturarias, Ariel Trovero, destacó que cada escritura y boleto de compraventa representa "un derecho legal, pero también un símbolo de inclusión, pertenencia y justicia social". Además, remarcó el compromiso del Gobierno bonaerense con las políticas de acceso al hábitat.

Desde la Provincia señalaron que la gestión encabezada por Axel Kicillof ya entregó cerca de **22.900 escrituras** y generó **casi 38.000 lotes** en distintos municipios bonaerenses, con el objetivo de ampliar el acceso a la vivienda y brindar mayor seguridad a las familias.

Como parte de la jornada, también se distribuyeron ejemplares del **Mapa Bicontinental de la República Argentina**, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad para reafirmar la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, junto con sus espacios marítimos e insulares. Según explicaron las autoridades, la medida busca fortalecer la memoria histórica y promover el conocimiento del territorio nacional en los hogares bonaerenses.



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