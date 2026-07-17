Los docentes bonaerenses nucleados en el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) aprobaron un plan de lucha que contempla un paro de 48 horas con alcance nacional, previsto para después de las vacaciones de invierno. La medida comenzará el lunes 3 de agosto, durante la primera jornada hábil posterior al receso escolar.

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La decisión fue adoptada durante un plenario encabezado por la conducción de María Laura Torre, donde también se respaldaron los acuerdos salariales y laborales alcanzados recientemente con el Gobierno bonaerense. Además de la huelga, el gremio resolvió convocar a una nueva Marcha Federal Educativa.

El reclamo está dirigido principalmente contra las políticas educativas del Gobierno nacional. Entre los pedidos figura la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que fue aprobada y ratificada por el Congreso, junto con el rechazo a la denominada Ley de Libertad Educativa y a las reformas laboral y previsional impulsadas por la administración de Javier Milei. El plan también propone avanzar hacia un paro general junto con las centrales sindicales.

El anuncio se produjo mientras SUTEBA Multicolor, sector opositor a la conducción provincial del sindicato, realizaba otra medida de fuerza que afectó el dictado de clases en La Plata, Berisso y Ensenada. Esa agrupación rechazó la recomposición salarial del 7% ofrecida por la gestión de Axel Kicillof en dos tramos, pese a que la propuesta fue aceptada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense.

Multicolor también reclamó un salario por cargo equivalente al costo de la canasta familiar, la eliminación de los descuentos por adherir a huelgas y mayores partidas para becas, infraestructura escolar y el Servicio Alimentario Escolar.

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Con el aumento acordado, un maestro de grado con diez años de antigüedad cobrará $990.793 en julio y $1.018.575 en agosto. Para un preceptor con la misma antigüedad, los ingresos pasarán de $855.757 a $885.901, mientras que un docente de jornada completa alcanzará los $2.037.149 durante agosto.

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