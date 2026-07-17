El ex gimnasta olímpico Federico Molinari fue condenado a un año y ocho meses de prisión de ejecución condicional tras ser hallado culpable del delito de grooming en perjuicio de una adolescente de 15 años.

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La sentencia fue dictada por la jueza Mariela Quintana, titular del Juzgado Correccional Nº3 de San Isidro, y establece una serie de reglas de conducta que el condenado deberá cumplir durante al menos dos años.

Entre las medidas impuestas se incluye la prohibición absoluta de acercamiento y contacto con la víctima y su entorno familiar, la obligación de realizar un tratamiento psicológico especializado y la fijación de residencia bajo supervisión del Patronato de Liberados bonaerense.

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Los hechos investigados ocurrieron en 2020, cuando la joven asistía como alumna a un gimnasio administrado por Molinari en la localidad de Don Torcuato. La denuncia formal fue presentada en 2023 por la madre de la menor, luego de acceder a las conversaciones que el imputado mantenía con su hija a través de redes sociales.

Según se probó en el expediente, el ex deportista utilizaba su posición de autoridad para enviar mensajes sugestivos y solicitaba que se activara el “modo efímero” de Instagram para eliminar automáticamente los contenidos.

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Entre las pruebas incorporadas al juicio se destacaron mensajes como: “Cómo agitaste al público, te llevaste todas las miradas, incluso la mía” y “¿Querés que te cuide un día de estos? Creo que me animo”.

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La investigación fue llevada adelante por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Explotación Sexual Infantil y la Trata de Personas de San Isidro, a cargo del fiscal Gonzalo Acosta, quien reunió las evidencias que permitieron elevar la causa a juicio oral.

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