La Cámara Nacional de Casación Penal resolvió hoy revocar el sobreseimiento del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y ordenó que la causa avance a juicio oral y público “a la mayor brevedad posible”, en un fallo dictado en la Ciudad de Buenos Aires por la Sala 3 del máximo tribunal penal.

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La decisión, adoptada por mayoría con los votos de los jueces Alberto Huarte Petite y Horacio Días, dejó sin efecto el dictamen del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº16 que había sobreseído al jefe comunal por “falta de acción” y apartado a la denunciante del proceso.

En ese marco, Casación dispuso la reincorporación inmediata de Melody Rakauskas como querellante legítima, devolviéndole participación activa en el expediente. La resolución reencauza la causa hacia la etapa de debate oral para determinar responsabilidades en los hechos denunciados.

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En sus fundamentos, el camarista Horacio Días calificó como “arbitraria” la exclusión de la denunciante y sostuvo que la demora en su actuación respondía a una situación de “indigencia letrada” que debía ser atendida por el tribunal. En la misma línea, Huarte Petite consideró acreditada la voluntad de Rakauskas de sostener la acusación. La postura mayoritaria se impuso sobre la disidencia del juez Jantus.

La exclusión de la denunciante se había producido tras no lograr designar un nuevo abogado dentro del plazo de 72 horas hábiles fijado por el tribunal oral, luego de la renuncia de su defensa el 17 de diciembre de 2025, en la antesala de la feria judicial.

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La denuncia original data de 2021 y acusa a Espinoza de abuso sexual en un encuentro privado. En julio de 2024, la Cámara del Crimen había confirmado su procesamiento por abuso sexual y desobediencia judicial, además de imponerle un embargo preventivo de 1,5 millones de pesos.

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