La discusión por el cobro de tasas municipales en las boletas de luz y gas dio un nuevo paso. La Procuración General de la Nación emitió dos dictámenes en los que respaldó la decisión del Gobierno nacional de impedir que los municipios incorporen tributos locales en las facturas de servicios públicos.

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Los dictámenes, firmados por el procurador general Eduardo Casal, fueron emitidos en el marco de las demandas iniciadas por las municipalidades de Río Grande y José C. Paz contra la Resolución 267/2024 de la entonces Secretaría de Industria y Comercio. Esa norma establece que las facturas deben contener únicamente conceptos vinculados al servicio contratado y prohíbe incluir cargos ajenos a esa prestación.

Según la Procuración, la medida no vulnera la autonomía municipal, ya que las comunas mantienen la posibilidad de recaudar sus tasas mediante otros mecanismos. Además, sostuvo que la resolución fue dictada en el marco de las facultades otorgadas por la Ley de Defensa del Consumidor para proteger los derechos de los usuarios.

En el caso de José C. Paz, Casal también hizo referencia a la legislación que regula el mercado eléctrico nacional. Recordó que la Ley 24.065, modificada por el Decreto 450/2025, establece expresamente que las facturas de distribución eléctrica no podrán incluir tributos locales ni cargos que no estén relacionados con el servicio prestado.

La disputa comenzó en 2024, cuando el Gobierno nacional resolvió eliminar de las boletas de luz, gas, agua y otros servicios el cobro de tasas municipales que numerosas comunas percibían junto con la factura. La decisión generó una fuerte resistencia de varios municipios, que recurrieron a la Justicia y, en algunos casos, obtuvieron fallos favorables.

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Si bien el dictamen de la Procuración no es vinculante, suele servir como referencia para la Corte Suprema. En caso de que el máximo tribunal adopte ese criterio, quedaría ratificada la facultad del Gobierno nacional para impedir que las tasas municipales se cobren a través de las boletas de servicios públicos.

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