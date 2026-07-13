El Gobierno de la provincia de Buenos Aires prepara una nueva actualización salarial para el personal de la Policía bonaerense. El incremento total será del 7% y se pagará de manera escalonada durante los próximos dos meses.

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La primera suba será del 5% y corresponderá a julio, mientras que el 2% restante se aplicará en agosto. En ambos casos, los porcentajes se calcularán sobre los haberes de junio.

Como los efectivos policiales no cuentan con una negociación paritaria, la mejora será definida directamente por el Poder Ejecutivo bonaerense y deberá quedar formalizada a través de un decreto.

El nuevo aumento se sumará al 9,3% otorgado durante el primer acuerdo salarial del año, que también había sido trasladado a los integrantes de la fuerza.

Sin contar adicionales por tareas extraordinarias, un superintendente provincial percibe actualmente un salario básico cercano a los $2,3 millones. Un comisario general cobra alrededor de $1,9 millones, mientras que un comisario mayor recibe aproximadamente $1,7 millones.

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En tanto, el sueldo de un comisario inspector ronda los $1,5 millones y un oficial que recién ingresa a la Policía bonaerense percibe cerca de $900.000.

A esos montos pueden sumarse pagos adicionales vinculados con funciones específicas y servicios extraordinarios.

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