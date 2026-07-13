El bloque del PRO en la Cámara de Diputados bonaerense presentó dos proyectos de ley destinados a reducir las consecuencias sanitarias y ambientales vinculadas al consumo de tabaco. Las iniciativas fueron impulsadas por la legisladora María Laura Ricchini, junto con Martín Endere y María Paula Bustos.

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Una de las propuestas plantea modificar la Ley Provincial N° 13.894, conocida como Ley de Tabaquismo, para extender la prohibición de fumar a plazas, parques y espacios verdes destinados a actividades deportivas, recreativas o a juegos infantiles.

Actualmente, la restricción se aplica principalmente en dependencias de la administración pública, medios de transporte y establecimientos cerrados con acceso al público. En caso de aprobarse el cambio, también quedaría prohibido fumar en distintos sectores recreativos al aire libre.

Entre los fundamentos, Ricchini sostuvo que no existe un nivel seguro de exposición al humo de tabaco de segunda mano. Además, advirtió que puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, cáncer, asma, bronquitis y otras afecciones respiratorias, especialmente entre los niños.

La diputada también señaló que permanecer cerca de una persona que fuma en un espacio abierto puede generar niveles de exposición comparables con los de un ambiente cerrado. A su vez, consideró que una disminución del consumo permitiría reducir los gastos del sistema público de salud asociados al tratamiento de enfermedades relacionadas con el cigarrillo.

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Como antecedentes, los impulsores mencionaron restricciones implementadas en diferentes estados de Estados Unidos y experiencias desarrolladas dentro de la provincia. Entre ellas se encuentran Tigre, donde desde 2015 no se permite fumar en áreas municipales al aire libre; la República de los Niños de La Plata, declarada parque libre de humo; y balnearios de Santa Teresita y San Bernardo que adoptaron medidas similares.

Sanciones por arrojar colillas en espacios públicos

El segundo proyecto establece la prohibición de tirar colillas y filtros de cigarrillos en cualquier espacio público o de acceso comunitario de la provincia de Buenos Aires, debido a su elevado impacto contaminante.

La iniciativa contempla multas equivalentes al valor de entre cinco y 50 paquetes de 20 cigarrillos de mayor precio disponibles en el mercado. Para quienes vuelvan a cometer la infracción, la sanción podría alcanzar el equivalente a 150 paquetes.

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El expediente también propone desarrollar campañas de concientización sobre el daño ambiental generado por estos residuos, crear un programa provincial encargado de controlar y monitorear las colillas e instalar recipientes específicos para depositarlas y recolectarlas.

Ricchini remarcó que las colillas representan un contaminante peligroso que requiere legislación preventiva y aseguró que la protección del ambiente y la calidad de vida de las próximas generaciones deben ser prioridades para la Legislatura bonaerense.

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