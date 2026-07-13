El cuerpo de Alfredo Alberto Carbano, un ex integrante de la Policía Federal de 71 años que permanecía desaparecido desde fines de junio, fue hallado enterrado en un médano de Las Toninas, en el partido bonaerense de La Costa.

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El hallazgo se produjo durante un operativo de búsqueda realizado entre Las Toninas y el kilómetro 314 de la Ruta Provincial 11, luego de que un perro de la Brigada K9 marcara un sector específico del terreno. Tras las primeras excavaciones, los investigadores encontraron el cuerpo de la víctima, desaparecida desde el 26 de junio.

La investigación comenzó cuando bomberos acudieron a la vivienda de Carbano, ubicada en la intersección de las calles 13 y 4, para sofocar un incendio. Al no encontrar al propietario, se inició una búsqueda que cobró mayor fuerza tras el hallazgo de una frazada con manchas de sangre dentro de la casa y, días después, de la camioneta del jubilado abandonada.

A partir de distintos allanamientos encabezados por la Fiscalía, los investigadores secuestraron doce teléfonos celulares, palas, machetes, una barreta y un hacha, entre otros elementos considerados de interés para la causa. En los procedimientos participaron efectivos de Bomberos Voluntarios, Policía Científica, Defensa Civil, personal de Seguridad y la Brigada K9.

La principal hipótesis sostiene que los dos acusados frecuentaban la vivienda de Carbano para compartir reuniones en las que consumían alcohol y que, durante uno de esos encuentros, se habría producido una discusión que derivó en el homicidio. La causa continúa bajo investigación para determinar la mecánica del crimen y el grado de participación de cada uno de los detenidos.

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Fuente: Dib

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