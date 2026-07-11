Un ómnibus de larga distancia de doble piso de la empresa El Pulqui despistó este viernes en la Autovía 2, a la altura del kilómetro 302, en la localidad de Las Armas, tras perder el control y terminar detenido en el cantero central, sin que se registraran heridos entre los pasajeros ni la tripulación.

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El incidente no derivó en consecuencias personales debido a que la unidad no volcó ni impactó contra otros vehículos durante su desplazamiento fuera de la calzada, lo que evitó una situación de mayor gravedad.

Tras el hecho, se activó un operativo preventivo con la intervención de Bomberos Voluntarios del Destacamento Las Armas, personal de la Policía Vial bonaerense y operarios de la concesionaria AUBASA, quienes coordinaron las tareas de evacuación, transbordo de pasajeros, señalización y ordenamiento del tránsito.

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Las causas del despiste son materia de investigación y no se descarta la incidencia de factores vinculados a las condiciones de la calzada o a un eventual desperfecto mecánico en el vehículo, aunque no existe aún un informe oficial definitivo.

Durante las maniobras de asistencia y remoción del micro, la circulación en la Autovía 2 se mantuvo habilitada con máxima precaución.

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