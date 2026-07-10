El Partido de Mar Chiquita conmemoró el 9 de Julio con un acto central en la Plaza Libertad de General Pirán, encabezado por el intendente Walter Wischnivetzky y el senador bonaerense Jorge Paredi, donde se realizó el tradicional desfile institucional y la inauguración de la restauración de la histórica Estatua de la Libertad.

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Durante su discurso, Wischnivetzky destacó que el eje de su gestión se centra en “trabajar de manera ininterrumpida por la consolidación de una Argentina grande”, y subrayó el rol de un Estado presente para garantizar inclusión social, responsabilidad pública y soberanía construida en lo cotidiano.

Tras el desfile, que reunió a centros de jubilados, entidades vecinales, instituciones deportivas, bomberos, colectividades y establecimientos educativos del distrito, las autoridades procedieron al descubrimiento del monumento restaurado. Los trabajos de puesta en valor estuvieron a cargo de la especialista María Elena Dabos, quien aplicó técnicas de conservación para recuperar la fisonomía original de la escultura.

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La jornada se completó con presentaciones artísticas, entre ellas el taller de canto coral coordinado por Soledad Gonzalia, la Agrupación Folklórica Centenario y el Taller de Folklore Juvenil Municipal, dirigido por Carla Cruces y Agustina Pedraza.

Participaron además el delegado municipal Horacio Ferreyra, la jefa Distrital de Educación Patricia Soler, la presidente del Consejo Escolar María Alicia López, el presidente del Honorable Concejo Deliberante Carlos Minnucci, el secretario de Cultura Germán Montes y los delegados comunales Fabián Jacquet, Hernán Erquiaga y Matías Jara.

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