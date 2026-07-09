El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, rechazó la invitación de su par tucumano, Osvaldo Jaldo, para asistir a los actos oficiales por el Día de la Independencia en Tucumán, una decisión que evitó un nuevo cruce con el presidente Javier Milei.

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Según explicaron desde el Gobierno bonaerense, la convocatoria fue realizada a través de las áreas de Ceremonial de ambas provincias. Sin embargo, Kicillof decidió no participar y transmitió que mantiene el pedido de una reunión institucional con el jefe de Estado para abordar temas de gestión.

Desde el entorno del mandatario provincial remarcaron que "viene solicitando una reunión de trabajo con Milei, no participar de actos protocolares", en referencia a la falta de respuesta del Ejecutivo nacional a ese pedido. La decisión se conoció en la previa de los actos oficiales por el 9 de Julio, que reunirán al Presidente y a distintos gobernadores en Tucumán.

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