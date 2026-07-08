La muerte de Franco Daniel Depauli, de 46 años, conmocionó a la localidad bonaerense de Cañuelas. El hombre falleció este martes tras recibir un piedrazo en la cabeza mientras celebraba junto a su familia el triunfo de la Selección argentina sobre Egipto, resultado que selló la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026.

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Depauli era un vecino muy querido del barrio Levene, donde había construido su hogar y formado su familia. Durante años trabajó en una fábrica de cerámicas y también participó activamente en distintas iniciativas comunitarias, entre ellas la organización de los festejos por el Día de las Infancias, donde solía entretener a los presentes imitando al cantante Michael Jackson.

En medio de la conmoción, su hermana aclaró que la víctima no participaba de los disturbios registrados durante los festejos. Según explicó, Franco se encontraba celebrando pacíficamente con su familia y recibió el impacto cuando estaba junto a su vehículo.

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Horas después de conocerse su fallecimiento comenzó a circular un video grabado instantes antes del ataque. En las imágenes se lo ve con una bandera argentina sobre los hombros festejando la victoria de la Selección y pronunciando una frase que, tras la tragedia, cobró un fuerte significado: "Nunca perdimos la fe".

El ataque ocurrió en la esquina de Libertad y 25 de Mayo, donde se registraban incidentes entre grupos de personas. En ese contexto, una piedra impactó en la cabeza de Depauli y lo dejó inconsciente. Sus familiares lo trasladaron de urgencia al Hospital Ángel Marzetti, pero ingresó sin signos vitales. El director del centro de salud, Hernán Carpio, informó que el personal médico intentó reanimarlo durante unos 50 minutos, aunque no fue posible salvarle la vida.

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La investigación avanzó con el análisis de las cámaras de seguridad municipales, que permitieron identificar a un sospechoso. Horas más tarde fue detenido Iván Nahuel Lebrero, de 20 años, acusado de haber arrojado la piedra que provocó la muerte. Según medios locales, el joven posee antecedentes por robo y quedó imputado por homicidio simple, mientras la Justicia continúa reuniendo pruebas, tomando testimonios y aguarda el resultado de la autopsia para reconstruir la secuencia completa del hecho.

Fuente: TN

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