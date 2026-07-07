Un accidente entre dos camiones se registró durante la noche del lunes sobre la Autovía 2, en inmediaciones de Vivoratá, donde ambos vehículos finalizaron despistados tras una colisión por alcance.

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El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 370. Por causas que se investigan, un camión portacontenedores que circulaba sin carga impactó contra un transporte de vehículos conocido como "mosquito", que llevaba automóviles cero kilómetro para su distribución en concesionarias.

A raíz del roce entre ambos rodados, los conductores perdieron el control y terminaron fuera de la cinta asfáltica. Pese a la magnitud del episodio, ninguno de los choferes sufrió lesiones y ambos lograron salir de los vehículos por sus propios medios.

Tras el llamado de emergencia, trabajaron en el lugar dotaciones de Bomberos Voluntarios, efectivos de la Policía Vial y personal de AUBASA, quienes aseguraron la zona, asistieron a los involucrados y llevaron adelante las tareas necesarias para normalizar la circulación.

Como consecuencia del siniestro, solo se registraron daños materiales en los camiones y en la carga transportada, sin que fuera necesario interrumpir por completo el tránsito en ese sector de la Autovía 2.

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