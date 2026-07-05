La senadora bonaerense Mónica Macha, del bloque Fuerza Patria, presentó un proyecto de ley para incorporar la educación vial como contenido obligatorio en todos los niveles y modalidades del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. La propuesta también contempla incluir esta formación en la capacitación de los futuros docentes, tanto en establecimientos de gestión estatal como privada, en concordancia con la Ley Nacional 27.214.

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El proyecto define a la educación vial como un proceso de aprendizaje destinado a brindar conocimientos, habilidades, valores y conductas que promuevan una circulación segura, responsable y solidaria en la vía pública. Además, busca formar peatones, pasajeros y conductores más conscientes, promoviendo el respeto por las normas de tránsito y la convivencia vial.

Entre los fundamentos, la legisladora advirtió que la siniestralidad vial continúa siendo una de las principales causas de muerte evitable en el mundo. Citó datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que estima que alrededor de 1,19 millones de personas fallecen cada año por hechos de tránsito.

En Argentina, durante 2024 se registraron 3.357 siniestros fatales, que dejaron 4.027 personas fallecidas. Aunque la cifra representa el nivel más bajo en más de una década y mantiene una tendencia descendente desde 2018, Macha sostuvo que el número de víctimas sigue siendo preocupante. En la provincia de Buenos Aires se contabilizaron 833 siniestros fatales, un 9,1% menos que el año anterior.

La iniciativa también pone el foco en el perfil de las víctimas. Según los datos oficiales citados en el proyecto, los varones de entre 15 y 34 años son el grupo más afectado y los motociclistas concentran la mayor cantidad de fallecimientos. De las 3.894 víctimas fatales registradas en el país durante 2024, 1.790 eran motociclistas (46%), seguidos por automovilistas (25%), peatones (12%) y ciclistas (5%).

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Asimismo, la senadora remarcó que nueve de cada diez siniestros viales tienen origen en conductas humanas evitables, entre ellas el exceso de velocidad, el consumo de alcohol al conducir y el uso del teléfono celular al volante. En ese sentido, sostuvo que incorporar la educación vial desde la escuela constituye una herramienta clave para generar hábitos responsables y contribuir a la reducción de los accidentes de tránsito.

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