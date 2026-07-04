La Asociación Civil Argentina de Jugadores de Bowling Duckpin (ACAJBD) presentó el Campeonato Argentino 2026 y abrió las inscripciones para la competencia, que se disputará entre octubre y diciembre en Villa Gesell y General Madariaga, con un formato renovado orientado al desarrollo deportivo de los participantes.

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Tras una edición 2025 con fuerte protagonismo marplatense, el certamen regresa con el concepto El camino del jugador, una estructura que segmenta la competencia según niveles y busca acompañar la formación, el crecimiento y la consolidación dentro de la disciplina.

La programación estará dividida en dos instancias nacionales. Del 18 al 24 de octubre se jugará el Torneo Master A en Villa Gesell, mientras que General Madariaga albergará en simultáneo el Torneo de Damas para categorías A y B. Luego, del 29 de noviembre al 5 de diciembre, se desarrollará el Torneo Nacional Abierto 2026, con la categoría A en Villa Gesell y la categoría B en General Madariaga.

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Como parte de la reorganización, la entidad implementará una nueva categorización: la categoría Master A reunirá a los jugadores de mayor nivel, la anterior categoría B pasará a denominarse categoría A y la categoría C se convertirá en la nueva categoría B, estableciendo un sistema más ordenado acorde al crecimiento del Duckpin en el país.

El presidente de la ACAJBD, Mauro Calandra, destacó el proceso institucional: “Desde el inicio de este proyecto, nuestro principal objetivo fue impulsar el crecimiento del Bowling Duckpin, fortaleciendo su organización, promoviendo una competencia de mayor nivel y otorgándole la jerarquía que merece como disciplina deportiva”. Y agregó: “Avanzamos hacia una estructura deportiva renovada, tomando como referencia modelos de organización utilizados en competencias de diferentes niveles”.

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El Bowling Duckpin es una variante del bowling tradicional que se juega con bolas más pequeñas, sin perforaciones, y pinos más bajos, lo que incrementa la dificultad. Cada jugador dispone de tres lanzamientos por turno, lo que exige mayor precisión y estrategia en cada ejecución.

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Con origen en Estados Unidos a fines del Siglo XIX, esta disciplina encontró arraigo en Argentina durante el Siglo XX, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde se consolidó un circuito competitivo que hoy continúa en expansión.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y los interesados pueden consultar reglamento, modalidades y requisitos a través de los canales oficiales de la ACAJBD a través del WhatsApp 54 9 11 4408 2863 o del sitio web oficial www.asociacionbowlingduckpin.com.

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