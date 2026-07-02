Los vecinos describieron la jornada con sorpresa y entusiasmo. Calles, árboles, veredas y arbustos quedaron completamente cubiertos de blanco. Muchos salieron temprano para registrar el paisaje con sus celulares.

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La postal también despertó emoción entre los habitantes del pueblo. "Nos sorprendió la nieve", contó una vecina a TN, mientras recorría las calles cubiertas de blanco. Según recordó, hacía doce años que no vivían una nevada de esa intensidad.

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Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta amarilla por frío extremo en Buenos Aires y otras 17 provincias. El organismo advirtió que las bajas temperaturas pueden afectar especialmente a niños, personas mayores y personas con enfermedades crónicas.

El pronóstico indica que el frío continuará durante los próximos días. Por eso, las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al aire libre, abrigarse con varias capas de ropa y calefaccionar los ambientes de manera segura.

Fuente: TN

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