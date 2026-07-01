La crisis del transporte público de pasajeros en Necochea mantiene en estado de incertidumbre a unos 90 trabajadores de las empresas Compañía de Transportes Necochea y Nueva Pompeya. El conflicto, originado por demoras en el pago de salarios y compromisos paritarios, obligó a la intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.

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La delegada regional de la cartera laboral, Natalia Steffen, calificó la situación como "grave" y señaló que las mayores dificultades económicas se concentran en la empresa Nueva Pompeya. "Estamos hablando de 90 familias que atraviesan una situación de muchísima incertidumbre", afirmó la funcionaria.

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El conflicto derivó el lunes en una retención de tareas, aunque tras una audiencia entre las partes se alcanzó un acuerdo que permitió levantar la medida de fuerza y garantizar la continuidad del servicio, al menos durante los próximos días. Según explicó Steffen, Nueva Pompeya adeuda cerca del 16% de los salarios correspondientes a mayo, además del retroactivo del acuerdo paritario firmado en febrero. Esa deuda también alcanza a la Compañía de Transportes Necochea.

"Se logró una conciliación y un compromiso de pago. Los trabajadores decidieron levantar la medida para darle una oportunidad al cumplimiento del acuerdo", indicó la funcionaria.

De acuerdo con datos publicados por Ecos Diarios, el conflicto involucra a alrededor de 75 empleados de Compañía de Transportes Necochea y entre 14 y 17 trabajadores de Nueva Pompeya, entre choferes, personal de mantenimiento y administrativos.

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Mientras se espera que las empresas cumplan con los compromisos asumidos, el Ministerio de Trabajo continuará monitoreando la situación para evitar nuevas interrupciones del servicio y garantizar el cobro de los salarios adeudados.

Fuente: Dib

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