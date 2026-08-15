Una mujer murió y otras diez personas resultaron heridas en un grave accidente ocurrido a la altura del kilómetro 207 de la Ruta Nacional 188, en jurisdicción del partido bonaerense de Lincoln.

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La secuencia comenzó cuando un camión Volkswagen, conducido por un hombre de 63 años, impactó lateralmente contra un Toyota Corolla. Ambos circulaban en dirección de Junín hacia Lincoln.

Tras ese primer impacto, la conductora del Corolla perdió el control y chocó de frente contra una Toyota Wish que avanzaba en sentido contrario, desde Lincoln hacia Junín, con siete personas a bordo.

Como consecuencia de la fuerte colisión, la conductora del Corolla falleció en el lugar. Su acompañante, una mujer de 33 años, sufrió lesiones leves y fue trasladada al Hospital Municipal de Lincoln.

Los siete ocupantes de la Toyota Wish, todos de nacionalidad paraguaya, también fueron derivados al centro asistencial. Entre ellos se encontraban el conductor, de 58 años, y un acompañante de 44. Uno de los pasajeros sufrió una fractura en una de sus piernas.

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De acuerdo con la información conocida tras el hecho, el saldo total fue de diez personas con lesiones de distinta gravedad, aunque los primeros reportes no individualizaron a todos los afectados.

Luego del accidente, las autoridades dispusieron el corte total de la Ruta 188 y habilitaron un desvío por un camino rural mientras se desarrollaban las tareas correspondientes.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Lincoln, Policía Vial, efectivos de la comisaría local y Policía Científica. La investigación deberá determinar la mecánica del hecho y las circunstancias que desencadenaron el impacto.

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