Un importante operativo de emergencia se desplegó en alta mar para asistir a un tripulante de 47 años que sufrió un problema de salud mientras se encontraba a bordo del buque pesquero “Magdalena”, a unos 194 kilómetros —105 millas náuticas— de la costa.

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La situación comenzó cuando el capitán de la embarcación se comunicó con el Centro de Gestión de Tráfico Marítimo de Comodoro Rivadavia para informar que uno de los hombres presentaba dolor en el pecho y en la parte baja del lado izquierdo del cuerpo, además de hipertensión arterial.

A partir del aviso se realizó una radioconsulta con médicos de la Prefectura Naval Argentina. En una primera instancia, los profesionales indicaron medicación, reposo y que el tripulante fuera desembarcado. Sin embargo, como las molestias continuaron, una segunda evaluación determinó que era necesario evacuarlo de manera urgente.

Para concretar el rescate, Prefectura movilizó el avión PA-25 y el helicóptero PA-41, que despegaron desde Viedma y Comodoro Rivadavia, respectivamente. Una vez que las aeronaves llegaron hasta la posición del pesquero, comenzaron las maniobras para retirar al paciente.

El hombre fue izado desde la embarcación mediante una canasta sanitaria y trasladado en helicóptero hacia tierra firme. Allí lo esperaba una ambulancia que lo llevó hasta un centro de salud para continuar con la atención médica.

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Tras el operativo, el tripulante quedó internado en terapia intensiva mientras se le realizaban distintos estudios para determinar las causas del cuadro que sufrió durante la navegación.

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