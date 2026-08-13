Un conductor de 46 años quedó bajo la mira de las autoridades después de grabarse mientras circulaba por la Ruta 2 y consumía whisky al volante. El video se difundió a través de redes sociales y generó la intervención de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Ads

En las imágenes se observa al hombre conduciendo con una botella y un vaso con alcohol dentro del vehículo. Además, llevaba música a alto volumen y circulaba a una velocidad considerable.

Durante la grabación, el automovilista lanzó la frase “Si nos matamos, nos matamos” mientras continuaba su recorrido por la autovía, una de las principales conexiones entre el Área Metropolitana de Buenos Aires y la Costa Atlántica.

A partir de la viralización del contenido, la ANSV logró identificar al conductor y constató que su licencia está radicada en la provincia de Buenos Aires. Frente a esta situación, el organismo solicitó a la jurisdicción correspondiente que avance con una inhabilitación preventiva para conducir.

La medida deberá ser notificada formalmente al involucrado. Luego, será la autoridad competente la encargada de determinar durante cuánto tiempo permanecerá sin poder manejar.

Ads

Puede interesarte

Ads