Una mujer de 62 años se convirtió en madre por primera vez este miércoles en San Nicolás, luego de atravesar un tratamiento de fecundación in vitro. David nació mediante una cesárea en el Hospital San Felipe y pesó 2,750 kilos.

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De acuerdo con los antecedentes públicos disponibles, Mabel sería la mujer de mayor edad registrada en dar a luz en Argentina. Después de los 60 años, alcanzar un embarazo requiere habitualmente recurrir a técnicas de reproducción asistida.

“Nació hoy mi hijo David. Estoy perfecta y el bebé es precioso, nació sano y bien”, contó Mabel al diario El Norte desde el hospital. La mujer explicó que atravesó nueve meses sin complicaciones y destacó el acompañamiento médico durante todo el proceso.

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La flamante madre indicó que el embarazo se logró mediante fecundación in vitro con la asistencia del médico Matías Colabianchi, de Rosario. “Fue un embarazo perfecto. Es precioso”, expresó tras el nacimiento de su primer hijo.

La obstetra Romina Ruffini también aseguró que la gestación transcurrió con normalidad y sin inconvenientes relevantes. “Fue un embarazo totalmente normal. Ella estaba siempre muy tranquila y confiada”, señaló al mismo medio.

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El caso se suma a otros antecedentes registrados en distintos países. En las últimas décadas, mujeres mayores de 60 años lograron embarazos mediante técnicas de reproducción asistida, entre ellas Adriana Iliescu, que fue madre a los 66 años en Rumania, y Annegret Raunigk, que tuvo cuatrillizos a los 65 en Alemania.

Fuente: Dib

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