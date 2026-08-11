La localidad rural de Crotto, en el partido de Tapalqué, realizará este domingo 16 desde las 10:00 la 11ª edición de la Fiesta de la Mujer Campesina en la Plaza Malvinas Argentinas, con entrada libre y gratuita y una agenda de actividades culturales, tradicionales y artísticas.

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La celebración, surgida como un proyecto de la Escuela Secundaria Nº1 y declarada Fiesta de Interés Provincial en 2016, tiene como objetivo rendir homenaje al trabajo y legado de las mujeres del ámbito rural.

El programa incluirá un acto protocolar frente a la Estatua de la Mujer Campesina, el tradicional desfile de mujeres a caballo, feria de artesanías, estands gastronómicos con carnes asadas y visitas guiadas al Museo Comunitario ubicado en la antigua estación ferroviaria.

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En el escenario artístico se presentarán Adrián Len, Espigas Ballet Folklórico, Roberto Sánchez, Saúl Venturini, Gonzalo Salicio, el Taller Municipal de Folklore y la banda Luz de Luna.

La directora de Turismo de Tapalqué, Lala Baciocco, destacó la relevancia del evento para visibilizar la historia local y valorizar el rol de las juventudes y las familias en la organización de la propuesta.

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