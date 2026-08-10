Con las elecciones de 2027 en el horizonte, dirigentes cercanos al gobernador comenzaron a recorrer distintos puntos del país para sumar apoyos y hacer crecer el Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

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La estrategia incluye encuentros con referentes locales, plenarios y actividades en diferentes provincias. Este fin de semana hubo un acto en Mendoza y anteriormente dirigentes del espacio también participaron de reuniones en otros distritos, entre ellos Chubut.

Entre quienes comenzaron a participar de esas recorridas aparecen Andrés “Cuervo” Larroque, Jorge Ferraresi, Gabriel Katopodis y Daniel Gollan. La intención es que ministros, intendentes y dirigentes bonaerenses ayuden a extender el espacio de Kicillof por todo el país.

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Desde el entorno del gobernador remarcan que el objetivo no es llegar a cada provincia y elegir un único referente. Buscan sumar dirigentes de distintos sectores y adaptar el armado a la realidad política de cada lugar. La idea es continuar con las recorridas durante los próximos meses.

Por ahora, cerca de Kicillof intentan despegar estos movimientos de una candidatura concreta. Sostienen que 2026 será un año para ampliar el espacio y dejar las definiciones electorales para más adelante.

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Detrás de ese crecimiento aparece un objetivo más amplio: disputar el rumbo político nacional. El kicillofismo busca llegar a 2027 con una propuesta que pueda presentarse como alternativa al gobierno de Javier Milei.

Fuente: TN

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