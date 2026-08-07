Un ladrón ingresó durante la madrugada a un salón de fiestas infantiles ubicado en el cruce de Calle 462 y Calle 14, en City Bell, donde comió en el lugar y robó mercadería y objetos de valor. El episodio ocurrió el lunes y quedó registrado en una cámara de seguridad instalada en la cocina del establecimiento Nácar.

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De acuerdo con el testimonio del propietario, citado por el portal local Infocielo, el delincuente entró y salió al menos tres veces entre las 01:20 y las 07:00, tiempo en el que recorrió distintos sectores del salón y tomó diversos elementos. Las imágenes muestran al joven moviéndose por la cocina y retirando productos de las estanterías.

Según denunció el dueño, el ladrón sustrajo una notebook, una picadora de carne, bebidas, yerba, manteles, protectores y alimentos listos para el consumo que estaban preparados para los eventos, entre ellos 10 kilos de pizzas y muzzarella. Además, lamentó los daños provocados en el ingreso al local.

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El hecho generó preocupación entre vecinos y comerciantes de la zona, quienes vienen denunciando distintos robos en los últimos meses. La investigación quedó a cargo de las autoridades policiales.

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